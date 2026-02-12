Logement neuf: reprise attendue en 2026 après une année noire

( AFP / DAMIEN MEYER )

La Fédération des promoteurs immobiliers (FPI) a jugé jeudi "catastrophiques" les chiffres 2025 du logement neuf, qu'elle attribue à la fin du dispositif Pinel, responsable du retrait des investisseurs particuliers, le secteur misant désormais sur le nouveau statut du bailleur privé pour se relancer.

Les ventes de logements neufs par les promoteurs immobiliers ont baissé de 10,8% l'an dernier, passant sous la barre symbolique des 100.000 biens avec une accélération de ce recul au dernier trimestre (-19,6%), selon les chiffres de la fédération.

Le cru 2025 est le plus mauvais "depuis une quarantaine d'années", a déploré lors d'une conférence de presse Pascal Boulanger, président de la FPI.

Pour l'organisation, la baisse s'explique notamment par "un contexte international anxiogène" et par "l'incertitude politique persistante". Le départ des investisseurs locatifs, après la fin de la niche fiscale Pinel au 1er janvier 2025, a également fortement pesé sur le marché.

Si les ventes aux propriétaires occupants ont légèrement progressé en 2025 (+4,3%), celles aux investisseurs particuliers ont chuté de moitié, et ne représentent plus que 19% des réservations, contre encore un tiers un an plus tôt, en raison de la fin de cette niche fiscale, selon la FPI.

Toutefois, Pascal Boulanger a assuré que "2026 (serait) l'année du vrai rebond", grâce à l'arrivée du statut du bailleur privé destiné à encourager les particuliers à investir dans un logement pour le louer via des avantages fiscaux.

Selon le ministre du Logement Vincent Jeanbrun, le dispositif va permettre de construire près de 50.000 logements en plus par an et devrait générer plus de 500 millions d'euros de recettes fiscales.

Avec cette nouvelle mesure, la FPI espère retrouver dès cette année ses niveaux pré-Covid de ventes de logements neufs.

Pour la fédération, "le marché est prêt à redémarrer". "Les autorisations repartent à la hausse (+19,8%), signe que des opérations sont de nouveau en préparation, et les mises en vente progressent également (+9,4%), preuve que les promoteurs recommencent à remettre des programmes sur le marché".

En 2019, près de 167.000 logements neufs avaient été vendus, soit presque deux fois plus qu'en 2025.

Depuis trois ans, la construction neuve traverse une grave crise du fait de la hausse des coûts de construction, de l'augmentation des taux d'intérêt qui a freiné les projets immobiliers des ménages, et de l'arrêt du soutien budgétaire à l'investissement locatif.