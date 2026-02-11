Eutelsat obtient un financement pour ses satellites LEO destinés à OneWeb
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 08:02
Le financement sera assuré par un consortium de banques privées qui bénéficieront d'une garantie octroyée par la Direction générale du Trésor via l'agence de crédit à l'exportation Bpifrance Assurance Export pour un montant d'environ 975 MEUR.
Il sera consenti à Eutelsat à des conditions égales à celles des autres dettes contractées par cette dernière. Son versement demeure subordonné à plusieurs conditions préalables, notamment une émission obligataire par l'opérateur de satellites.
Ce financement vient en appui du contrat conclu récemment avec Airbus Defence and Space portant sur 340 satellites LEO qui s'ajoutent aux 100 satellites commandés précédemment et qui seront construits dans les installations d'Airbus à Toulouse.
Les nouveaux satellites permettront d'assurer la continuité de service pour les clients de la constellation OneWeb en orbite basse, puisqu'ils remplaceront progressivement ceux actuellement en service à mesure de l'arrivée à terme de leur durée de vie opérationnelle.
