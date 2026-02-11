 Aller au contenu principal
Eutelsat obtient un financement de €975 mlns auprès de l’Agence de Crédit à l’Exportation française
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 07:47

Eutelsat ETL.PA a annoncé mercredi avoir obtenu 975 millions d'euros de financement auprès de l’Agence de Crédit à l’Exportation (ACE) française pour la commande de satellites destinés à sa constellation OneWeb en orbite basse (LEO).

Le groupe précise dans un communiqué que ce financement vient en appui du contrat conclu récemment avec Airbus Defence and Space portant sur 340 satellites LEO qui s'ajoutent aux 100 satellites commandés précédemment.

Le versement du financement, assuré par un consortium de banques privées bénéficiant d'une garantie octroyée par la Direction générale du Trésor, demeure subordonné à plusieurs conditions préalables, dont une émission obligataire par Eutelsat, indique le groupe.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Kate Entringer)

