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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eutelsat- le CA du T1 s'élève à 273 millions d'euros
information fournie par Reuters26/10/2023 à 07:46

Eutelsat Communications SA

ETL.PA :

* CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2023-24

* POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DE LA CONNECTIVITÉ MOBILE, SOUTENUE PAR UNE FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE

* FUSION ENTRE EUTELSAT ET ONEWEB DÉSORMAIS EFFECTIVE, ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS D'EUTELSAT GROUP, LESQUELS SE SUBSTITUENT AUX OBJECTIFS FINANCIERS EN STANDALONE D'EUTELSAT

* CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE 273 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 2,4 % SUR UN AN SUR UNE BASE COMPARABLE

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ETL.PA

(Rédaction de Gdańsk)

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