Eutelsat- le CA du T1 s'élève à 273 millions d'euros

Eutelsat Communications SA
ETL.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2023-24
* POURSUITE DE LA FORTE CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DE LA CONNECTIVITÉ MOBILE, SOUTENUE PAR UNE FORTE DYNAMIQUE COMMERCIALE
* FUSION ENTRE EUTELSAT ET ONEWEB DÉSORMAIS EFFECTIVE, ET CONFIRMATION DES OBJECTIFS FINANCIERS D'EUTELSAT GROUP, LESQUELS SE SUBSTITUENT AUX OBJECTIFS FINANCIERS EN STANDALONE D'EUTELSAT
* CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE 273 MILLIONS D'EUROS, EN BAISSE DE 2,4 % SUR UN AN SUR UNE BASE COMPARABLE
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(Rédaction de Gdańsk)
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