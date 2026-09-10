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Eutelsat et OroraTech ont signé un partenariat pour la surveillance des feux de forêt
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 10:04
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Eutelsat et OroraTech, un leader allemand de l'intelligence thermique spatiale, ont annoncé un nouveau partenariat.

Ce partenariat permet à OroraTech de réserver de l'espace à bord des futurs satellites OneWeb Low Earth Orbit (LEO) d'Eutelsat pour accueillir 48 charges utiles infrarouges thermiques, avec des options pour 48 autres usages.

Ce partenariat réunit les capacités satellitaires d'Eutelsat et la technologie d'intelligence thermique spatiale d'OroraTech pour renforcer la surveillance des feux de forêt depuis l'orbite.

Les récents incendies de forêt en France, en Allemagne et ailleurs en Europe ont souligné l'importance de détecter les incendies le plus tôt possible. Cela est particulièrement difficile dans les zones isolées où les incendies peuvent rester indétectés par les systèmes de surveillance traditionnels.

OroraTech détecte et caractérise les anomalies thermiques depuis l'orbite et les transforme en renseignements exploitables, permettant une détection plus précoce et aidant les services d'urgence à comprendre comment les incendies de forêt évolueront au fil du temps.

Dans le cadre de cet accord, OroraTech prévoit de déployer ses charges utiles infrarouges thermiques à bord des futurs satellites Eutelsat OneWeb LEO, ce qui lui permettra d'étendre considérablement son réseau de surveillance thermique dans les années à venir.

Le réseau élargi renforcera les capacités d'OroraTech en matière de renseignement sur les incendies de forêt tout en soutenant des applications supplémentaires telles que les infrastructures critiques, la surveillance environnementale et la sécurité.

Jean-François Fallacher, directeur général d'Eutelsat, a déclaré : "Nous sommes heureux de collaborer avec OroraTech pour emporter sa technologie de détection à bord de nos futurs satellites et contribuer aux efforts visant à identifier les incendies plus tôt, complétant ainsi le rôle que notre connectivité peut jouer dans le soutien aux équipes d'urgence au sol."

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