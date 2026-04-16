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Eutelsat : efface la résistance des 2,55E, tutoie 2,74E
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 16:55

Eutelsat valide le franchissement successif des 2,40E (résistance du 28 janvier au 26 février) puis des 2,55E (résistance majeure du 19 janvier) et vient flirter avec la MM200 qui gravite vers 2,74E en ligne de mire
La "sortie par le haut" du corridor 1,9/2,4E validait un potentiel de hausse vers 2,90E (ex-plancher du 5 août), cela devient l'hypothèse la plus crédible

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