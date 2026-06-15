Eutelsat : dynamique baissière réactivée sous 2,74E

Avec un nouvel échec sous 3,06E, Eutelsat rechute vers 2,74E (MM200), le risque augmente de voir le titre tester un 1er objectif à la baisse de 2,51,8E ("gap" du 15 avril) puis 2,3E (MM100 et support oblique moyen terme), et enfin 2,05E (support du 31 mars dernier).
Valeurs associées
|2,7090 EUR
|Euronext Paris
|-7,76%
A lire aussi
-
(Actualisé avec cous en avant-Bourse du secteur du voyage et de l'énergie, secteur des semi-conducteurs, contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de ... Lire la suite
-
"Tu es blessée au bras, tu vas aller voir le médecin, je vais juste noter ton nom", explique un jeune militaire à la première élève d'une file de collégiens de Makemo (Polynésie). "Teriitehau", répond-elle. "Tu peux me l'épeler?", demande le soldat. Les barrières ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
-
Le Royaume-Uni va interdire l'accès aux réseaux sociaux aux mineurs de moins de 16 ans, Keir Starmer estimant lundi la mesure nécessaire pour "protéger nos enfants", tout en reconnaissant les difficultés pour la faire appliquer. Le chef du gouvernement a défendu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|83,12
|-6,74%
|8 444,92
|+1,13%
|72,98
|-4,45%
|0,306
|+11,07%
|76,05
|+3,61%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer