Eutelsat: déploiement réussi de 20 satellites en orbite

(CercleFinance.com) - Concomitamment à l'anniversaire de la fusion d'Eutelsat et de OneWeb, Eutelsat Group fait part du lancement et du déploiement réussis de 20 satellites en orbite terrestre basse, venant ainsi étoffer la constellation de satellites OneWeb.



Le lancement des satellites a eu lieu à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX, laquelle a décollé le 19 octobre à 22h13 (heure locale) depuis le site de lancement 4 East (SLC-4E) situé sur la base militaire de Vandenberg, en Californie.



Les satellites se sont séparés de l'engin spatial avec succès, et ont été répartis en 10 lots sur une période de 20 minutes, l'acquisition du signal ayant été confirmée pour les 20 satellites. Ces satellites ont été conçus par Airbus U.S. Space & Defense à Merritt Island, en Floride.





