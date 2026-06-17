Eutelsat : cassure du plancher des 2,57E

Eutelsat valide la cassure du plancher des 2,57E du 28 avril (MM100 et ex-zénith du 19 janvier): la prochain zone de soutien se dessine vers 2,35E (support oblique moyen terme), puis 2,25E (division par 2 du cours depuis le zénith des 4,50E du 28 mai) puis 2,10E (niveau médian du 6 février au 31 mars).
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