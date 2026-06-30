Europlasma sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de sa filiale FDB Industries

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce solliciter auprès du Tribunal de commerce de Lorient l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de sa filiale FDB Industries, après information et consultation du comité social et économique réuni ce jour en réunion extraordinaire.



Une audience se tiendra prochainement devant le Tribunal de commerce de Lorient. Si celui-ci fait droit à cette demande, une période d'observation s'ouvrira durant laquelle la direction restera mobilisée aux côtés des équipes, des clients, des fournisseurs et des pouvoirs publics afin de parvenir à une issue positive et de pouvoir évoluer dans un contexte stabilisé, dans l’intérêt de la société et de ses salariés. Cette procédure doit permettre de traiter, dans un cadre protecteur, les questions essentielles posées par l’arrêt de la production : les conditions de redémarrage du site, la pérennité de son activité et la reconquête progressive de marchés.



La reprise de la Fonderie de Bretagne en 2025 par Europlasma s’est inscrite dans une logique de sauvegarde d’un outil industriel stratégique et de maintien d’une activité productive sur un site fortement exposé aux aléas du marché automobile.