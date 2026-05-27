Europlasma prolonge les négociations sur la cession de son pôle défense

Le groupe industriel spécialisé dans le développement d'activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation annonce la prolongation d'un mois des négociations engagées dans le cadre du projet de cession de ses activités liées à la défense. Initialement prévue jusqu'au 25 mai 2026, la période de discussions court désormais jusqu'au 25 juin 2026.

Pour rappel, le pôle défense du groupe industriel regroupe les activités de développement, de production et de commercialisation de corps creux d'obus de moyens et gros calibres.

Le groupe précise que toute décision concernant cette opération restera soumise au respect des obligations légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière d'information et, le cas échéant, de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées.

Europlasma indique enfin qu'il tiendra le marché informé de toute évolution significative de ce projet conformément à la réglementation applicable.