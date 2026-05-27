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EUROPLASMA - Prolongation de la période de négociations dans le cadre du projet de cession des activités de défense
information fournie par Boursorama CP 27/05/2026 à 18:00

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que, dans le cadre du projet de cession de ses activités liées à la défense , la période de négociations, ouverte initialement jusqu’au 25 mai 2026, a été prolongée d’un mois, soit jusqu’au 25 juin 2026.
Pour mémoire, le Pôle défense d’Europlasma regroupe les activités de développement, de production et de commercialisation de corps creux d’obus de moyens et gros calibres.
Europlasma rappelle que toute décision relative à l’opération demeurerait soumise au respect des obligations légales et réglementaires applicables, incluant notamment l’information et, le cas échéant, la consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées.
Europlasma informera le marché de toute évolution significative de ce projet dans le respect de la réglementation applicable.

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