EUROPLASMA - Modalités de mise à disposition des documents préparatoires et de participation à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juillet 2026

Les actionnaires de la société EUROPLASMA (la « Société ») sont informés que les documents préparatoires à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 30 juillet 2026 sont en ligne et téléchargeables sur le site internet de la Société dans l’espace « Investisseurs », rubrique « Assemblées Générales ».

L’avis de réunion comportant le texte des résolutions soumis à cette assemblée a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires du 24 juin 2026 (Bulletin n°75). L’avis de convocation comportant les modalités de participation et de vote à cette assemblée, ainsi que les modalités d’exercice des droits des actionnaires, est publié ce jour au Bulletin des annonces légales obligatoires (Bulletin n°82).

Tout actionnaire peut prendre part à l’Assemblée Générale, quel que soit le nombre d’actions qu’il détient.



Formalités préalables à effectuer pour participer à l’Assemblée Générale

Les actionnaires souhaitant participer à l’Assemblée Générale, s’y faire représenter ou voter par correspondance, devront justifier de la propriété de leurs actions au cinquième jour ouvré précédant l’Assemblée Générale à zéro heure, heure de Paris, soit le 23 juillet 2026, par l’inscription en compte des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société (ou son mandataire) soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité