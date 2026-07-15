Europlasma : les roues de Valdunes Industries s'exportent en Afrique australe

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d'activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que sa filiale Valdunes Industries a signé un contrat pluriannuel avec un acteur de référence en Afrique australe pour la fabrication de roues monobloc destinées aux applications de fret ferroviaire lourd, avec une forte expertise dans les conditions d'exploitation minières. Sa proximité avec les opérateurs africains en fait un fournisseur stratégique pour ce segment.

Le contrat prévoit la fourniture sur 5 ans de plus de 77 000 roues monobloc correspondant à un chiffre d'affaires estimé à 50 millions d'euros réparti sur l'ensemble de la durée du contrat.

Guillaume Ferrand, directeur développement de Valdunes Industries, déclare : "Après les contrats remportés en début d'année aux Etats-Unis, en Amérique latine et en Europe du Nord, cette nouvelle référence sur un troisième continent témoigne du rayonnement international de Valdunes Industries. Le choix de notre entreprise par ce client confirme la reconnaissance de notre savoir-faire, de la qualité de nos produits et de notre aptitude à accompagner les grands acteurs du ferroviaire dans leurs projets. Il valide également la pertinence de notre stratégie commerciale et est avant tout le fruit de l'engagement, du savoir-faire et de la résilience de l'ensemble de nos collaborateurs."