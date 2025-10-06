EUROPLASMA - FIN DES OPERATIONS D’ÉCHANGE DANS LE CADRE DU REGROUPEMENT DES ACTIONS D’EUROPLASMA

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce la fin des opérations d’échange des actions composant son capital social, conformément au calendrier des opérations de regroupement annoncé par le communiqué du 18 août 2025.



La Société rappelle qu’à l’issue de la séance de bourse du 6 octobre 2025 et sans démarche requise de la part des actionnaires, les actions anciennes (code ISIN FR001400PDG8) sont radiées de la cote. Les actions nouvelles issues du regroupement seront négociables sur le marché Euronext Growth Paris à l’ouverture de la séance du 7 octobre 2025 sous le code ISIN : FR0014011QJ8.



Modalités de regroupement



Les principales modalités de ce regroupement d’actions sont les suivantes :



• Base de regroupement : échange de 2.500 actions anciennes de 0,001€ de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 2,50€ de valeur nominale ;

• Nombre d’actions anciennes soumises au regroupement : 3.754.505.000 actions de 0,001 € de valeur nominale ;

• Nombre d’actions nouvelles issues du regroupement : 1.501.802 actions de 2,50 € de valeur nominale ;

• Centralisation : les actions nouvelles issues du regroupement seront admises aux négociations sur le marché d’Euronext Growth à Paris à compter du 7 octobre 2025, premier jour de cotation, sous le code ISIN FR0014011QJ8.