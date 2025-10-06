Europlasma : fin des opérations d’échange dans le cadre du regroupement de ses actions

(AOF) - Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce la fin des opérations d’échange des actions composant son capital social, conformément au calendrier des opérations de regroupement annoncé par communiqué le 18 août dernier. La société rappelle qu’à l’issue de la séance de bourse du 6 octobre 2025 et sans démarche requise de la part des actionnaires, les actions anciennes (code ISIN FR001400PDG8) sont radiées de la cote.

Les actions nouvelles issues du regroupement seront négociables sur le marché Euronext Growth Paris à l'ouverture de la séance du 7 octobre 2025 sous le code ISIN : FR0014011QJ8.

Les principales modalités de ce regroupement d'actions sont les suivantes : base de regroupement (échange de 2 500 actions anciennes de 0,001 euro de valeur nominale contre 1 action nouvelle de 2,50 euros de valeur nominale) ; nombre d'actions anciennes soumises au regroupement (plus de 3,75 milliards d'actions de 0,001 euro de valeur nominale) ; nombre d'actions nouvelles issues du regroupement (plus de 1,50 million d'actions de 2,50 euros de valeur nominale).

Les actionnaires détenant un nombre d'actions anciennes formant un multiple de 2 500 n'ont aucune démarche ou formalité à accomplir. Ces actions ont été regroupées automatiquement par leur intermédiaire financier, à raison d'une action nouvelle pour 2 500 actions anciennes.

Les actionnaires ne détenant pas un nombre d'actions anciennes formant un multiple de 2 500 à l'issue de la séance de bourse du 6 octobre 2025, recevront automatiquement de leur intermédiaire financier une indemnisation correspondant aux actions formant rompus (non regroupées) dans un délai de 30 jours à compter du 9 octobre 2025, soit jusqu'au 10 novembre 2025.

