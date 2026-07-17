 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EUROPLASMA - FDB Industries : poursuite de l’activité jusqu’au 15 octobre 2026
information fournie par Boursorama CP 17/07/2026 à 17:45

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, annonce que le Tribunal de commerce de Lorient a décidé de la poursuite d’activité de FDB Industries jusqu’au 15 octobre 2026 et a fixé la date limite de dépôt des offres au 11 septembre 2026.
Europlasma tiendra informé le marché en fonction des prochaines étapes de la procédure.

À propos d’EUROPLASMA
Créé en 1992, Europlasma est un groupe français présent dans des secteurs industriels stratégiques tels que la défense et contribue à la préservation de l’environnement grâce à ses solutions uniques de destruction des déchets dangereux ainsi qu’à la décarbonation des industries. Le Groupe est constitué de 3 grands pôles d’activité :
• L’industrie : fabrication de pièces forgées et fondues (corps creux, roues de train…) et de feuilles d’aluminium anodisées pour condensateurs ;
• La dépollution : solutions de traitement de l’amiante, crasses d’aluminium, cendres volantes ;
• La décarbonation : production d’un combustible (CSR) à partir de déchets non recyclables en substitut d’énergies fossiles.

L’action EUROPLASMA est cotée sur Euronext GROWTH™, (FR0014011QJ8 - ALEUP / LEI 969500WYVNHBV1ABQ250). Pour plus d’informations www.europlasma.com.

Valeurs associées

EUROPLASMA
0,0010 EUR Euronext Paris 0,00%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,96 +6,66%
CAC 40
8 338,81 -0,47%
Pétrole Brent
87,6 +3,23%
SOITEC
87,34 -3,15%
TOTALENERGIES
70,51 +1,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank