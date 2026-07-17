Une semaine sur les marchés : le recap du 13 au 17 juillet

recap (Crédits: Boursorama - A. Morris)

Lundi 13 juillet

CAC 40 : +0,31%, à 8.364,65 points et 2,6 milliards d'euros échangés

La séance

Les Bourses européennes ont terminé en lundi sur de faibles variations, les investisseurs se montrant méfiants face à ‌la nouvelle escalade des tensions au Moyen-Orient, qui s'est traduite par un nouveau blocage du détroit stratégique d'Ormuz et fait à nouveau grimper les prix du pétrole. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,31% à 8.364,65 points. À Francfort, le ​Dax a grappillé 0,08% et à Londres, le FTSE 100 a fini quasi stable (+0,01%).

Le Brent gagne 4,26% à 79,25 dollars le baril au moment de la clôture des Bourses en Europe, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) avance de 4,31% à 74,49 dollars. Le retour en force des craintes inflationnistes fait également grimper les rendements obligataires et le dollar avant que les investisseurs ne prennent connaissance, mardi, ​des chiffres de l'inflation américaine pour le mois de juin.

Le rendement des Treasuries à dix ans gagne 2,9 points de base à 4,5975%, tandis que celui de l'obligation à deux ans prend 4,2 points de base à 4,2500%.

Aux Etats-Unis, les indices ont fini en baisse: Dow Jones -0,26 %, S&P 500 -0,79 %, Nasdaq -1,55 %. Les investisseurs se préparent à une semaine qui s'annonçait mouvementée, marquée par la publication de résultats, la diffusion de données économiques et la déposition devant le Congrès du président de la Réserve fédérale américaine, Kevin Warsh. Les grandes banques Bank of America BAC.N , Citigroup C.N , Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N devaient toutes publier leurs résultats trimestriels mardi, marquant ainsi le début officieux de la saison des résultats du deuxième trimestre.

Selon LSEG, les analystes tablent actuellement sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 au deuxième trimestre de 23,7% en glissement annuel, contre des estimations de 19,2% au 1er avril.

Valeur en vue

L'action SK Hynix a chuté de plus de 15% à la Bourse de Séoul, enregistrant sa plus forte baisse journalière depuis près de deux décennies, face à une prise de bénéfices à la suite de l'envolée du cours de l'action après son entrée au Nasdaq la semaine dernière. Sur le marché américain la chute se monte à X% après une progression de 12,76% vendredi. SK Hynix, premier fabricant mondial de puces mémoire pour l'IA, a levé plus de 26 milliards de dollars (22,75 milliards d'euros) la semaine dernière en vendant des American Depositary Receipts (ADR) au prix unitaire de 149 dollars. Les ADR ont ouvert vendredi à 170 dollars, soit 14% au-dessus du prix fixé, avant de clôturer leur première journée de cotation sur une hausse de 12,8%.

Mardi 14 juillet

CAC 40 : +0,03%, à 8.366,85 points et 3 milliards d'euros échangés

La séance

Hause symbolique mais hausse tout de même en ce jour de fête nationale. La Bourse de Paris a finalement terminé à l'équilibre. La Bourse de Paris avait pourtant commencé la journée en recul, sur fond de hausse des prix du pétrole en raison du conflit au Moyen-Orient et d'attente, avant la publication de l'inflation américaine.

La tendance s'est inversée à l'annonce des chiffres de l'indice des prix à la consommation (CPI) pour le mois de juin (ralentissement à 3,5% sur un an, contre 4,2% en mai). En toute fin de séance, les investisseurs ont également appris que le président américain renonçait à son projet de taxe à 20% sur les navires passant le détroit d'Ormuz.

La Bourse de New York a fini également fini en progression, mais guère plus marquée. L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,02%, à 52.508,66 points. Le S&P 500 .SPX a pris 0,38%, à 7.543,89 points. Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 0,90%, à 26.107,01 points.

La saison des résultats trimestriels a été lancée par de grandes banques américaines, qui ont publié des résultats solides. Goldman Sachs GS.N a pris 9% après avoir dépassé les attentes, profitant notamment de l'incertitude géopolitique pour renforcer ses activités de trading. JPMorgan Chase JPM.N et Bank of America BAC.N ont également progressé, respectivement de 2,5% et 1,9%, après avoir communiqué des bénéfices supérieurs au consensus. A noter également, la dégringolade d'IBM IBM.N , qui a cédé 25,2% après avoir prévenu que son chiffre d'affaires trimestriel serait inférieur aux attentes de Wall Street.

Valeur en vue

La marque de sous-vêtements Le Slip français, symbole du made in France, a finalement réussi son entrée en Bourse sur un marché secondaire (+2,03% à 15,10 euros). Le prix de son action, initialement fixé à 14,80 euros, a nettement grimpé dans les premiers échanges, atteignant un maximum de 15,90 euros, avant de perdre son élan.

Mercredi 15 juillet

CAC 40 : +0,19%, à 8.382,43 points et 3,4 milliards d'euros échangés.

La séance

Et de cinq ! Même si les progressions sont limitées, le CAC 40 les enchaîne et c'est donc une nouvelle journée de hausse pour l'indice français, résistant au recul généralisé des marchés européens grâce à ses poids lourds du luxe, qui ont grimpé dans la foulée des bons résultats du suisse Richemont. Dans la foulée, Kering a pris 3,64% à 253,15 euros, LVMH 2,66% à 495,80 euros et Hermès 2,37% à 1.683,50 euros.

La situation au moyen-orient ne s'arrange pas sur le terrain après une semaine de frappes, qui se sont poursuivies. Dans ce contexte, le taux d'intérêt de la dette français à échéance dix ans est toutefois resté stable, à un haut niveau, à 3,90%, contre 3,89% la veille en clôture. Son équivalent allemand, référence en Europe, a lui terminé à 3,11%, comme mardi soir.

Aux Etats-Unis, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 0,29 %, à 52.659,18, l'indice S&P 500 +0,38%, à 7.572,42 et l'indice Nasdaq Composite, +0,62%, à 26.269,23 points. Coté valeurs, PayPal PYPL.O a bondi de 17,2 % après que des sources ont indiqué à Reuters que Stripe et la société de capital-investissement Advent International avaient conjointement proposé de l'acquérir pour 60,50 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 28 % par rapport à son cours de clôture de mardi. Une deuxième journée de résultats bancaires solides a donné un nouvel élan à un début prometteur de la saison des résultats du deuxième trimestre. BlackRock BLK.N et Morgan Stanley MS.N ont toutes deux dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels. L'action BlackRock a progressé de 6,6%, tandis que celle de Morgan Stanley a clôturé la séance en hausse de 0,4%.

Valeurs en vue

L'action SpaceX est passée sous son prix d'introduction en Bourse, une première pour l'entreprise, un peu plus d'un mois après que l'engouement pour cette société spécialisée dans les fusées et l'IA ait donné lieu à la plus grande introduction en bourse de l'histoire et fait d'Elon Musk le premier «trillionnaire» au monde. Cela vient rappeler que l'enthousiasme de Wall Street peut rapidement s'essouffler, même pour une entreprise de la taille et de l'envergure de SpaceX, qui a levé environ 85,7 milliards de dollars et atteint une valorisation d'environ 2.100 milliards de dollars à la fin de sa première journée de cotation. Ce repli pourrait toutefois constituer un revers symbolique et donner du poids aux détracteurs qui estimaient que la valorisation de SpaceX était exagérée, d'autant plus que la société a enregistré une perte de 4,9 milliards de dollars l'année dernière et que bon nombre de ses projets ambitieux n'ont pas encore fait leurs preuves.

Jeudi 16 juillet

CAC 40 : -0,05%, à 8.377,86 points et 3,3 milliards d'euros échangés.

La séance

Les marchés européens ont terminé la séance de jeudi sur une note mitigée. Si Londres et Amsterdam sont parvenues à clôturer dans le vert, les principales places continentales ont fini en baisse. A Paris, le CAC 40 a mis un terme à une série de cinq séances consécutives de hausse. L'Euro Stoxx 50 s'est octroyé 0,05%. Francfort a reculé de 0,53% tandis que Londres a progressé de 0,54%.

Le secteur technologique a pesé sur la tendance européenne après le plongeon des fabricants asiatiques de mémoires. SK Hynix et Samsung Electronics ont été lourdement sanctionnés à Séoul, prolongeant le mouvement de repli observé la veille à Wall Street. A Paris, STMicroelectronics a perdu 4,91%, tandis que Soitec a chuté de 7,4%. Même les résultats solides de TSMC n'ont pas suffi à raviver l'enthousiasme.

C'est rouge plu foncé outre-Atlantique. L'indice Dow Jones a cédé 0,20%, à 52.553,32 points. Le S&P 500, a perdu 0,51%, à 7.533,77 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,47%, à 25.881,95 points. Les mouvements du secteur des semi-conducteurs ont été le principal catalyseur du marché, pesant sur les trois grands indices new-yorkais - particulièrement sur le Nasdaq. Alors même que le géant TSMC a publié un bénéfice trimestriel ayant bondi de 77%, le secteur des semi-conducteurs s'est replié, illustration des attentes extrêmement élevées des investisseurs à l'égard de ce moteur de croissance pour Wall Street cette année.

Valeur en vue

Publicis a terminé en tête du CAC 40. Le géant français de la communcation a légèrement relevé ses prévisions de croissance annuelle, disant s'attendre à maintenir sa dynamique du premier semestre lors de la seconde moitié de 2026. Désormais, le groupe anticipe que son revenu net organique augmentera dans une fourchette comprise entre 4,5 et 5% cette année, alors qu'il espérait le voir grimper de 4 à 5% précédemment. Au cours des six premiers mois de l'année, ce revenu net, c'est-à-dire le chiffre d'affaires en dehors des coûts refacturables aux clients, a grimpé de 4,7%, à 7,2 milliards d'euros (+1,1% en données publiées). Dans le détail, après une hausse de 4,5% au premier trimestre, il a grimpé de 4,8% lors des trois mois suivants.

Vendredi 17 juillet

CAC 40 :

La séance

La Bourse de Paris évoluait dans le rouge, emportée par le décrochage généralisé des valeurs tech, dans un climat de défiance face aux valorisations colossales du secteur. STMicroelectronics, fabricant franco-italien de composants électroniques, dégringolait de 6,77% à 52,20 euros vers 11H30 heure de Paris, signant la plus forte baisse sur l'indice CAC 40. Soitec, spécialiste français des semi-conducteurs, signait une chute de 6,96% à 83,90 euros.

Laurent Grassin, avec Reuters, AFP et ZoneBourse