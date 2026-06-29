EUROPLASMA - Communiqué de presse

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d’activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, confirme qu’une réunion extraordinaire du comité social et économique de Fonderie de Bretagne a été convoquée pour le mardi 30 juin.



À ce stade et par respect de la confidentialité attachée aux échanges avec les représentants du personnel, le Groupe ne fera aucun commentaire complémentaire avant la tenue de cette réunion.



Le Groupe communiquera en temps utiles dans le respect de la règlementation applicable.