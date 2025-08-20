Europe: quelques prises de profits en attendant Jackson Hole information fournie par Cercle Finance • 20/08/2025 à 11:18









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes s'inscrivent en léger retrait (-0,1% à Londres et à Paris, -0,4% à Milan et à Francfort), dans un contexte où les investisseurs préfèrent prendre leurs profits avant la réunion de Jackson Hole en fin de semaine.



'Le ton s'est montré plutôt positif mardi alors que les spéculations se sont multipliées sur une sorte de percée vers un accord de paix en Ukraine, le STOXX 600 (+0,69%) atteignant son plus haut niveau depuis cinq mois', rappelle Deutsche Bank.



Ce dernier pointe notamment des propos de Donald Trump, qui a suggéré que les États-Unis pourraient s'impliquer dans les garanties de sécurité accordées à l'Ukraine, bien qu'il ait de nouveau exclu d'y envoyer des troupes américaines.



Deutsche Bank ajoute que si les espoirs de paix en Ukraine ont pesé sur les valeurs de la défense mardi, comme l'ont illustré les reculs de Rheinmetall (-4,8% à Francfort) ou de Thales (-4,1% à Paris), les autres secteurs ont progressé.



Les investisseurs semblent néanmoins opter maintenant pour des prises de profits, d'autant plus que la tendance s'est montrée moins favorable à New York, où le S&P500 a cédé 0,6% mardi, sa plus mauvaise performance depuis le 1er août.



L'indice américain a été essentiellement grevé par les valeurs technologiques qui, très sensibles à la thématique des taux, ont souffert d'un regain de doutes au sujet des intentions de la Fed en la matière, à l'approche du colloque de Jackson Hole.



Les intervenants de marché peuvent aussi s'interroger ce mercredi au sujet des intentions de la Banque d'Angleterre, alors que l'inflation au Royaume-Uni est ressortie ce matin en accélération de 0,2 point à 3,8% en rythme annuel pour juillet.



'En particulier, la hausse de l'inflation des services (à +5%), surveillée de très près en tant que mesure de la pression inflationniste sous-jacente, sera une source d'inquiétude pour les décideurs', pointe Luke Bartholomew, chez Aberdeen.



'Les perspectives des taux d'intérêt semblent donc plus incertaines. Nous continuons de nous attendre à une nouvelle réduction en novembre, mais le risque d'une pause plus soutenue dans le cycle de baisses a augmenté', poursuit l'économiste.



Dans l'actualité des valeurs en Europe, Geberit perd 2% à Zurich après la publication des résultats semestriels du fournisseur d'équipements sanitaires, marqués par un léger tassement de sa marge d'EBITDA en raison de coûts exceptionnels.





