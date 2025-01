Europe: le vert prédomine avec le PMI composite information fournie par Cercle Finance • 06/01/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes commencent la semaine majoritairement dans le vert (-0,2% à Londres, mais +0,3% à Francfort et +0,5% à Paris) sur fond d'un indice PMI composite plutôt encourageant paru en cours de matinée dans la zone euro.



Cet indice de l'activité globale s'est en effet redressé de 48,3 en novembre à 49,6 en décembre, signalant donc un fort ralentissement de la contraction de l'activité du secteur privé, grâce à un retour des services à la croissance.



'Les tendances observées sur les prix devraient inciter la BCE à rester prudente et à ne procéder qu'à de faibles réductions des taux d'intérêt au premier trimestre 2025', note toutefois Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank.



De nombreuses autres données sont attendues en Europe en cette première semaine complète de 2025, parmi lesquelles l'inflation et le chômage dans la zone euro, ainsi que les indices du sentiment économique de la Commission européenne.



'Les données souligneront que les pressions sur les prix sous-jacents continuent de s'atténuer progressivement dans la zone euro, tandis que la croissance économique reste faible', estime Jack Allen-Reynolds, économiste chez Capital Economics.



Les opérateurs seront aussi attentifs à des statistiques américaines, notamment les indices PMI composite et ISM des services, puis l'enquête ADP sur l'emploi privé et le rapport mensuel du Département du Travail pour décembre.



Dans l'actualité des valeurs, Hermès et Richemont prennent près de 2% à Paris et à Zurich, profitant des propos favorables de Stifel qui relève sa recommandation sur le premier et son objectif de cours sur le second, dans une note sur le secteur du luxe.





