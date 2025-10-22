 Aller au contenu principal
Europe : le rouge domine, mais Londres se distingue
22/10/2025

Si Londres s'adjuge 0,7%, les principales places continentales européennes cèdent du terrain (-0,3% à Francfort, -0,6% à Paris et à Milan), certains observateurs s'interrogeant sur les niveaux de valorisation atteints par les marchés actions.

'Dans une situation où les préoccupations sur les niveaux de valorisation sont largement partagées, il ne faut pas grand-chose pour convaincre les investisseurs de réduire leur appétence au risque', estime ainsi le gérant Chris Iggo.

Aussi, ce directeur des investissements d'AXA Investment Managers prévient qu'une 'augmentation saisonnière de la volatilité au cours des prochaines semaines est un scénario à sérieusement envisager'.

Dans ce contexte de regain de prudence, Londres se distingue toutefois à la hausse sur fond de données jugées plutôt rassurantes sur le front de l'inflation au Royaume-Uni, dévoilées en début de matinée par l'ONS.

Si le taux d'inflation annuel est à nouveau resté stable en septembre en données totales, à 3,8%, il s'est légèrement tassé en données sous-jacentes (hors énergie, alimentation, alcool et tabac), à 3,5% le mois dernier après 3,6% en août.

Dans l'actualité des valeurs, la matinée est marquée par de nombreuses publications trimestrielles d'entreprises, les opérateurs délaissant celles d'adidas (-2% à Francfort), d'UniCredit (-1% à Milan) ou de Hermès (-4% à Paris).

AkzoNobel recule de 3% à Amsterdam, sanctionné à la suite d'un abaissement d'objectif annuel par la direction du spécialiste des peintures et enduits, à l'occasion de la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Barclays s'adjuge par contre plus de 4% à Londres, sur des résultats trimestriels globalement en ligne avec les attentes, mais avec la perspective de la présentation par la banque de nouveaux objectifs à moyen terme, début 2026.

