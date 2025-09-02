Europe: l'inflation pèse sur le moral information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 11:45









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes évoluent majoritairement en terrain négatif ce mardi (-0,1% à Paris, -0,5% à Londres, -0,8% à Milan, -1,1% à Francfort et à Madrid), sur fond de chiffres plutôt décevants concernant l'inflation dans la zone euro.



Le taux d'inflation annuel devrait en effet s'établir à 2,1% en août, contre 2% en juillet, selon une estimation rapide d'Eurostat, alors que le consensus tablait sur une stabilité à 2%, un chiffre correspondant à l'objectif de la BCE.



De plus, la composante des services, surveillée de près par l'institution monétaire francfortoise, ne se serait repliée que de 0,1 point d'un mois sur l'autre, pour s'établir au niveau toujours relativement élevé de 3,1% le mois dernier.



De tels chiffres pourraient donc inciter la BCE à maintenir un statu quo sur ses taux, après avoir mis un terme à une série de huit baisses en un an, lors de la dernière réunion de son conseil des gouverneurs en juillet.



Si elle n'avait pas totalement fermé la porte à une poursuite de son assouplissement supplémentaire, les derniers propos jugés moins accommodants de sa présidente Christine Lagarde ne montraient d'ailleurs aucune urgence à aller dans ce sens.



Peu après la réouverture de Wall Street après un weekend de trois jours, les opérateurs seront attentifs à l'indice ISM manufacturier des Etats-Unis pour le mois d'août, que les économistes attendent en légère amélioration.



Au-delà de l'indice lui-même, ils vont toutefois surtout surveiller les composantes de l'emploi et des prix payés afin de se faire une idée sur l'emploi et l'inflation aux Etats-Unis, avant les indicateurs de premier plan à venir ces prochains jours.



Dans l'actualité des valeurs, Nestlé cède moins de 1% après le limogeage de son CEO Laurent Freixe en raison d'une 'relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe', et son remplacement par Philipp Navratil, avec effet immédiat.



Fresenius Medical Care lâche 5% à Francfort, plombé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'vente', avec un objectif de cours ramené de 43,5 à 38 euros sur le titre du spécialiste allemand des dialyses.



A l'inverse, Schneider Electric s'adjuge plus de 2% à Paris, après un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank, passé à 'acheter' contre 'conserver' sur le titre du groupe industriel, avec un objectif de cours rehaussé de 220 à 240 euros.





