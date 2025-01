Europe, Etats-Unis, Chine : vers une nouvelle guerre commerciale ?

Christian Saint-Etienne Conservatoire national des arts et métiers professeur d'économie https://lecercledeseconomistes.fr/

Chine, Etats-Unis, Union européenne. (Crédits: Adobe Stock)

Le 20 janvier, Donald Trump revient officiellement à la Maison Blanche. Avant même de reprendre les rênes du pouvoir, le président élu américain a donné le ton de sa politique économique. Pour Christian Saint-Etienne, le renforcement du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine va coûter cher à l'Europe.

Le conflit stratégique entre la Chine et les Etats-Unis pour la domination mondiale s'impose à l'Europe. Les deux pays sont lancés dans une compétition entre une puissance dominante de l'ordre international qui veut le rester – les Etats-Unis – et une puissance montante qui veut prendre sa place – la Chine. C'est un conflit classique, depuis Athènes et Sparte. Depuis le XVe siècle, seize conflits de ce type ont été recensés dont douze se sont conclus par une guerre et quatre par le renoncement de l'un des deux ennemis. Les Etats-Unis sont prêts à tout pour rester le dominant ; la Chine également, comme l'a clairement exprimé Xi Jinping, pour les remplacer.

Le conflit entre les deux géants se décline en deux luttes complémentaires : 1/ pour être la puissance géostratégique et militaire dominante et 2/ pour être le leader dans la révolution informatique mondiale. L'informatique, comme science et technologie, transforme le monde depuis quatre décennies comme la vapeur à la fin du XVIIIe siècle et l'électricité à la fin du XIXe siècle. Le numérique désigne les applications de l'informatique dans ses interactions avec les consommateurs. L'informatique est la mutation scientifique, technique, industrielle, énergétique et logistique qui fait fonctionner la planète.

Si l'informatique s'arrête, tout s'arrête ! Plus de banque, d'assurance, de logistique et d'approvisionnement. Mais également plus d'eau, de pain (les fours sont électriques) ou d'électricité, de télécommunications ou d'hôpitaux. L'informatique, qui fait fonctionner les systèmes électriques, fonctionne elle-même à l'électricité. Les prochaines guerres globales commenceront par la destruction des systèmes électriques : l'Ukraine à la puissance 100. La révolution informatique est hyper-industrielle et investir dans la production d'ordinateurs, de microprocesseurs, de robots et d'électricité est une question de survie.

Une lutte pour la domination

La guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis s'inscrit dans cette lutte pour la domination. Trump avait initié le conflit commercial dès 2017 avant d'imposer progressivement des droits de douane effectifs moyens de 20% sur les importations chinoises à fin 2019, politique continuée par Biden qui a particulièrement visé les importations chinoises de produits technologiques américains afin de freiner l'essor informatique de la Chine. Trump menace une nouvelle hausse de 60% des droits de douane sur la Chine en prenant le risque, dont il se moque, de commencer une guerre commerciale mondiale massive. A ce stade, c'est une position de négociation de Trump qui pourra évoluer. Mais le conflit entre ces deux puissances va s'accentuer et l'Europe va payer les pots cassés deux fois.

D'abord, Trump va punir l'Europe par des droits de douane et des quotas frappant notamment l'automobile tout en obligeant l'Union européenne à importer davantage de gaz de schiste américain. Ensuite, la Chine va déverser sur l'Europe les produits qu'elle ne pourra plus vendre aux Etats-Unis.

Le problème est que l'Union européenne, qui a pratiqué une ouverture commerciale internationale sans réciprocité réelle d'ouverture, notamment de la Chine, depuis le début de la révolution industrielle de l'informatique dans les années 1980, et qui n'impose jamais des droits antidumping à la hauteur du préjudice subi par les producteurs européens en dépit de déclarations plus musclées depuis le début des années 2020, va se trouver prise entre l'enclume et le marteau. L'Union, dont les pays membres divergent sur de nombreux sujets stratégiques, ne va pas vivre une bonne présidence Trump.