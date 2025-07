Europe: début attentiste pour une semaine chargée information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 11:46









(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes entament avec un certain attentisme (stabilité à Londres et à Francfort, -0,3% à Paris, -0,2% à Madrid) une semaine qui devrait être dominée par la réunion de la BCE, ainsi que par de très nombreuses publications d'entreprises.



'Suite à la décision de la BCE de réduire les taux d'intérêt directeurs de 200 points de base à 2% en l'espace d'un an, nous nous attendons à ce qu'ils restent inchangés ce jeudi', avance Ulrike Kastens, économiste senior Europe chez DWS.



Soulignant la poursuite d'une tendance désinflationniste et une performance meilleure que prévu de l'économie dans certains secteurs, elle voit de nombreux arguments en faveur d'une approche attentiste de la politique monétaire.



'Néanmoins, le travail de la BCE n'est pas encore terminé. Compte tenu de l'incertitude entourant la politique commerciale, nous prévoyons une nouvelle baisse des taux de 25 points de base à 1,75% en septembre', juge l'économiste.



Seuls les indicateurs avancés du Conference Board sont prévus cet après-midi au calendrier de statistiques, mais la semaine verra paraitre notamment les indices PMI préliminaires, ainsi que ceux du climat des affaires en France et en Allemagne.



Par ailleurs, la saison des résultats va connaître un véritable coup d'accélérateur dans les jours qui viennent aux Etats-Unis, avec les trimestriels de pas moins de 112 sociétés cotées sur le S&P 500, dont cinq figurant sur le Dow Jones.



La semaine s'annonce tout aussi chargée sur le vieux continent, où paraîtront les comptes de plusieurs poids lourds de la trempe de BNP Paribas, Dassault Systèmes LVMH, Nestlé, Nokia, SAP, TotalEnergies ou encore Thales.



Pour l'heure, Stellantis perd 2% à Paris et à Milan après la présentation par le constructeur automobile de ses chiffres préliminaires au titre du premier semestre 2025, dont une perte nette estimée à 2,3 milliards d'euros.



En revanche, Ryanair s'adjuge 6% à Dublin, le transporteur aérien à bas coûts ayant vu son bénéfice avant impôt plus que doubler et ses revenus grimper de 20% pour son premier trimestre comptable, portés par une hausse des tarifs de 21%.





