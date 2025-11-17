Europe : de la prudence avant une semaine chargée
information fournie par Zonebourse 17/11/2025 à 11:38
'Dernièrement, de plus en plus de membres du FOMC se sont déclarés contre une baisse des taux. Une des raisons est le brouillard statistique qui ne va pas se lever avant plusieurs semaines ou peut-être plusieurs mois', rappelle Oddo BHF.
Si la fermeture des administrations fédérales a théoriquement pris fin la semaine dernière, cet épisode devrait en effet continuer de perturber les publications des statistiques officielles américaines pendant encore un certain temps.
Ainsi, parmi les publications qui avaient été affectées, seules celles des commandes à l'industrie et de la balance commerciale pour août, puis du rapport sur l'emploi pour septembre ont été annoncées pour cette semaine.
Des données américaines non officielles devraient toutefois paraitre ces jours-ci, parmi lesquels plusieurs indices d'activité pour le mois en cours, les ventes de logements anciens ou l'indice de confiance de l'Université du Michigan.
De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs prendront connaissance notamment des chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume-Uni, puis des indices PMI composites en estimation flash pour le mois en cours.
Si les publications d'entreprise devraient se tarir en Europe, cette semaine s'annonce plus riche sur ce front aux Etats-Unis, avec celles de distributeurs comme Walmart, Home Depot et Target, qui aideront à jauger la consommation des ménages.
Surtout, les investisseurs devraient se montrer attentifs aux trimestriels de Nvidia, qui permettront de savoir si le fabricant de processeurs spécialisé dans l'IA est en mesure de continuer à remporter le même succès que par le passé.
Après une hausse de 41% de son titre ces six derniers mois et une valorisation qui dépasse aujourd'hui 4 600 milliards de dollars, la première capitalisation boursière mondiale ne semble guère avoir le droit à l'erreur.
Les attentes sont particulièrement élevées pour Nvidia, qui a l'habitude de surpasser les prévisions et de relever ses objectifs, et on pourrait craindre un mouvement de panique sur les marchés en cas de publication décevante.
