Europe clôt en nette baisse, le baril de Brent repasse au-dessus des 100 dollars

* En Europe, le CAC 40 a perdu 1,64% et le Stoxx 600 1,30%

* Wall Street dans le rouge à mi-séance, le Nasdaq recule de plus de 2%

* La BCE laisse la porte ouverte à une hausse des taux en septembre

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en nette baisse jeudi, la flambée du prix du pétrole Brent à plus de 100 dollars le baril ravivant les craintes inflationnistes et exerçant une pression sur le marché obligataire, tandis que la BCE a maintenu ses taux inchangés, tout en adoptant un ton nettement "hawkish" en vue de la réunion de septembre.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 1,64% à 8.299,09 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a reculé de 1,77% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a perdu 0,73%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini sur une baisse de 1,85%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a abandonné 1,19% et le Stoxx 600 .STOXX a reculé de

1,30%.

La situation instable au Moyen-Orient, avec les Houthis pro-iraniens ouvrant un nouveau front en mer Rouge qui s'ajoute au blocus du détroit d'Ormuz, a propulsé jeudi les prix du Brent de la mer du Nord, référence mondiale du marché, à plus de 100 dollars le baril, un niveau qui n'avait plus été atteint depuis fin mai.

Le Brent LCOc1 prend 7,4% à 101,03 dollars le baril à 15h30 GMT et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 gagne 6,73% à 92,67 dollars.

Les prix du gaz en Europe augmentent également, tirés par l'intensification du conflit.

La menace inflationniste manifeste a coïncidé ce jeudi avec la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), dont la décision de maintenir les taux inchangés, tout en laissant la porte ouverte à une hausse en septembre, n'a pas du tout surpris les marchés, compte tenu de la situation géopolitique.

"Si un choc sur les coûts de l'énergie d'une telle ampleur devait s'inscrire dans la durée, la BCE ne pourrait pas l'ignorer et relèverait de nouveau ses taux en septembre", souligne Felix Feather, économiste chez Aberdeen Investments.

L'incertitude géopolitique et la possibilité de revirements rapides au Moyen-Orient rendent particulièrement délicate la conduite de la politique monétaire, affirme pour sa part Alexandre Perricard, président d'Uzès Gestion, ajoutant que "les pressions inflationnistes actuelles pourraient se prolonger au premier semestre 2027".

Les marchés estiment à environ 95% la probabilité d'un relèvement de 25 points de base en septembre, et à un pourcentage similaire celle d'un autre d'ici décembre, ce qui correspond aux prévisions qui existaient déjà avant la décision de la BCE.

Les marchés ont également dû faire face à une séance chargée en ce qui concerne les résultats financiers des entreprises, ainsi qu'aux doutes que continuent de susciter les plans d'investissement colossaux dans l'IA mis en oeuvre par les entreprises technologiques américaines.

VALEURS

À Paris, TotalEnergies TTEF.PA a pris 2,54% après avoir fait état d'un résultat net ajusté en hausse de 67% au deuxième trimestre sur fond d'augmentation du prix du pétrole et des marges de raffinage.

BNP Paribas BNPP.PA , première banque de la zone euro en termes de bilan, a reculé de 2,8% malgré un bénéfice net supérieur aux attentes au titre du deuxième trimestre.

STMicroelectronics STMPA.PA a abandonné plus de 17%, le fabricant franco-italien de puces électroniques ayant annoncé un bénéfice trimestriel et des prévisions inférieures aux attentes.

Soitec SOIT.PA a en revanche bondi de plus de 21%, ses chiffres trimestriels étant soutenus par une accélération de la demande en Photonics-SOI.

Dassault Systèmes DAST.PA a pris 3,7% et Dassault Aviation AM.PA 5,7% à la faveur de la confirmation par les deux groupes de leurs perspectives respectives.

Thales TCFP.PA a quant à lui gagné 5% après avoir fait état d'une hausse des prises de commandes au premier semestre.

Ailleurs en Europe, Moncler MONC.MI a plongé de 7,8% après des ventes du deuxième trimestre impactées par la saisonnalité, entraînant dans son sillage les groupes français LVMH LVMH.PA , Kering PRTP.PA et Hermès HRMS.PA , qui ont tous fini dans le rouge.

Le secteur européen du luxe .STXLUXP , particulièrement touché par la situation au Moyen-Orient, qui pourrait entraîner des répercussions sur les ventes, a perdu 3,53%.

Le secteur de l'énergie .SXEP (+1,54%) s'est démarqué jeudi grâce à la hausse des prix du pétrole, tandis que le secteur du voyage .SXTP (-2,46%) et les banques .SX7P (-2,44%) ont été durement touchés par les craintes géopolitiques.

La technologie .SX8P a également fini sur une nette baisse (-2,87%), sur fond de craintes concernant l'IA.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI perd 1,08%, le Standard & Poor's 500 .SPX abandonne 1,40% et le Nasdaq Composite .IXIC plonge de 2,47%.

Les inquiétudes liées aux dépenses massives dans le domaine de l'IA refont surface après la publication des prévisions d'Alphabet GOOGL.O et Tesla

TSLA.O , qui reculent respectivement de 6,5% et 13%.

TAUX

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis janvier 2025, l'envolée des cours du pétrole ravivant les craintes d'une reprise de l'inflation d'une politique monétaire plus restrictive de la part de la Réserve fédérale (Fed).

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR gagne 5 points de base à 4,7074%, tandis que celui de l'obligation à deux ans US2YT=RR avance de 5,6 points de base à 4,3576% après avoir touché un plus haut en séance depuis février 2025.

Dans la zone euro, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris 3,2 points de base à 3,2114%, dépassant ainsi le niveau atteint lors de la crise de la dette qui a secoué la zone euro en 2011.

Le deux ans DE10YT=RR a gagné 4,7 points de base à 2,8894%.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a pris 4,6 points de base à 4,0276%, retrouvant ainsi le niveau atteint en juin 2009, lors de la crise financière mondiale.

CHANGES

Le dollar gagne 0,36% face à un panier de devises de référence .DXY , tirant parti de son statut de valeur refuge dans un contexte de craintes géopolitiques et alors que la menace de l'inflation renforce les anticipations de hausse des taux par la Fed.

L'euro perd 0,35% à 1,1370 dollar EUR= .

A SUIVRE LE 24 JUILLET : nL8N43J1EV

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|