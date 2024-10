Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Europe: Bourses optimistes à l'approche de la BCE information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 11:44









(CercleFinance.com) - La confiance l'emporte au sein des Bourses européennes (+0,3% à Londres, +0,7% à Francfort, +1,1% à Paris), les investisseurs tablant largement sur une baisse de taux par la BCE en début d'après-midi, à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs.



'Christine Lagarde devrait parvenir assez facilement à un consensus sur la nécessité d'une nouvelle baisse de taux de 25 points de base, après les deux baisses d'un quart de point en juin et septembre', estime François Rimeu, stratégiste senior chez Crédit Mutuel AM.



Selon lui, 'les membres de la BCE ne souhaiteront pas prendre le risque de maintenir des conditions monétaires trop restrictives au regard de prévisions de croissance faibles dans certains des principaux pays de la zone Euro'.



'Les implications sur les marchés financiers devraient être relativement limitées. En effet, la baisse d'octobre est largement attendue des investisseurs et ces derniers ont déjà pleinement intégré une baisse de taux de 25 pbs en décembre', prévient-il toutefois.



La perspective d'assouplissement monétaire se trouve d'ailleurs confortée par le dernier taux d'inflation annuel de la zone euro, révisé en baisse ce matin de 0,1 point à 1,7% pour septembre, marquant donc une baisse d'autant plus forte après 2,2% en août.



Toujours au chapitre macroéconomique, l'après-midi verra paraitre de nombreuses statistiques aux Etats-Unis, avec en particulier les ventes de détail, puis la production industrielle pour le mois de septembre.



Parmi les publications trimestrielles de la matinée, les opérateurs sanctionnent nettement celle de Nokia (-5% à Helsinki), mais accueillent positivement celles de Pernod Ricard (+2%) et Publicis (+1%) à Paris, ainsi que de Nestlé (+2%) et ABB (+1%) à Zurich.





