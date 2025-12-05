Europe : Bourses légèrement dans le vert ce vendredi
information fournie par Zonebourse 05/12/2025 à 11:37
"Les données mitigées américaines vont dans le sens d'un risque sur l'emploi un peu plus élevé que le risque inflationniste en cette fin d'année, ce qui solidifie le cas pour une baisse de taux de la Fed la semaine prochaine", souligne LBPAM.
Dans l'optique de ce rendez-vous, les marchés pourraient se montrer attentifs cet après-midi à la publication des revenus et dépenses des ménages américains pour septembre, habituellement accompagnés de l'indice des prix PCE.
Des données encourageantes sur le vieux continent semblent aussi soutenir le moral des investisseurs, à l'image d'une révision de hausse de 0,1 point de la croissance du PIB dans la zone euro (à 0,3%) et dans l'UE (à 0,4%) pour le 3e trimestre.
Autre signal positif, les commandes manufacturières allemandes en volume ont augmenté de 1,5% en octobre par rapport au mois précédent, après une hausse de 2% en septembre (révisée d'une estimation initiale qui était de 1,1%).
"En excluant les commandes de grande taille, très sensibles aux fluctuations, la hausse observée en octobre tombe à 0,5%", tempère Commerzbank, pour qui "le secteur s'est stabilisé, mais il n'y a toujours aucun signe de reprise".
Dans l'actualité des valeurs, UCB bondit de 4% à Bruxelles après un relèvement par le laboratoire pharmaceutique de ses objectifs de revenus et de rentabilité pour l'ensemble de 2025, grâce à "une performance solide depuis le début de l'année".
Derichebourg se distingue en tête du SBF 120 à Paris avec un bond de 10%, le groupe de recyclage et de services aux collectivités ayant dévoilé un EBITDA courant supérieur à ses estimations précédentes pour son exercice 2024-25.
Swiss Re chute par contre de 5% à Zurich, les objectifs présentés par le premier réassureur mondial, en préambule d'une réunion avec la communauté financière prévue ce jour à Londres, étant jugés trop prudents par le marché.
A lire aussi
-
La croissance du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au troisième trimestre 2025 par rapport au précédent a été revue à la hausse, à 0,3%, a annoncé l'Office européen de statistiques Eurostat vendredi. Au cours de cette période, le PIB corrigé des variations ... Lire la suite
-
L'incident a mis à l'arrêt de nombreux services web populaires dont Canva, Doctolib, ou encore Microsoft Copilot, qui ont tous le point commun d'utiliser le fournisseur américain Cloudflare pour leur diffusion sur la toile. Une panne a touché plusieurs sites internet ... Lire la suite
-
Le 5 décembre 2025 En annonçant la semaine dernière notre intention de « reprendre du risque sur les valeurs européennes », nous ne pensions pas si bien faire. Nous nous étions presque excusés d'avoir radicalement renversé notre stratégie par rapport à l'extrême ... Lire la suite
-
par Alan Baldwin La Formule 1 couronnera dimanche à Abou Dhabi son champion du monde dans un dernier Grand Prix à suspense entre les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri et le Néerlandais de Red Bull Max Verstappen en quête d'un cinquième sacre consécutif. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer