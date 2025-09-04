 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 706,43
-0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Europe: Bourses hésitantes avant des chiffres américains
information fournie par Cercle Finance 04/09/2025 à 11:47

(Zonebourse.com) - Les Bourses européennes se montrent hésitantes ce jeudi (+0,1% à Londres, Milan et Madrid, +0,4% à Francfort mais -0,3% à Paris), dans l'expectative d'une importante salve de données macroéconomiques américaines cet après-midi.

En prélude au rapport sur l'emploi du Département du Travail à paraître vendredi, les investisseurs surveilleront avec intérêt le rapport ADP sur l'emploi privé, ainsi que les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, en début d'après-midi.

A l'agenda du jour Outre Atlantique, figurent également la productivité au deuxième trimestre (en deuxième estimation), la balance commerciale de juillet ainsi que les indices PMI composite et ISM des services au titre du mois écoulé.

Tous ces chiffres attendus d'ici la fin de la semaine seront scrutés de près pour conforter ou non le scénario d'une baisse de taux par la Réserve fédérale, à l'issue de la réunion du FOMC des 16 et 17 septembre.

Si l'immense majorité des traders anticipe une telle mesure dans deux semaines, 'toute la question est de savoir s'il s'agira d'une baisse de taux naturelle, ou plutôt forcée', selon Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone.

En attendant, Invest Securities constate que le principal facteur d'évolution des marchés durant l'été a été les résultats des entreprises, les sociétés du S&P 500 ayant selon lui agréablement surpris quand celles de l'Euro Stoxx ont déçu.

'Avec le retour d'un cycle de révisions haussières pour le S&P 500, la surperformance de l'Euro Stoxx depuis le début d'année, qui a fondu comme neige au soleil durant l'été, a toutes les chances de disparaitre dans les prochains mois', prévient-il.

Seule donnée parue ce matin de ce côté-ci de l'Atlantique, les ventes de détail ont diminué de 0,5% dans la zone euro au mois de juillet en rythme séquentiel, après une augmentation de 0,6% observée en juin.

Sur le front des valeurs, Airbus gagne près de 1% à Paris, aidé par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat', avec un objectif de cours porté de 180 à 220 euros, sur le titre du géant européen de l'aéronautique et de la défense.

En revanche, Sanofi fait figure de lanterne rouge du CAC40 avec un plongeon de 9%, sanctionné pour les résultats en demi-teinte de son étude clinique de phase III sur l'amlitélimab, son nouveau traitement de la dermatite atopique.


Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

