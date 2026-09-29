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EURONEXT NV : Les cours progressent encore
information fournie par Day By Day 29/09/2026 à 05:35

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CONTEXTE MOYEN TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent toujours. Les objectifs suivants sont à 166,40 € et 178,10 €. La tendance serait invalidée sous le support à 107,10 €.

PREVISION COURT TERME

La tendance de fond est clairement orientée à la hausse. Les cours progressent encore, mais le mouvement montre moins de puissance. La prochaine résistance est à 166,10 €. La rupture du support à 145,40 € invaliderait cette tendance.


Dernier cours : 160.6
Support : 155.7 / 145.4
Resistance : 166.1 / 170
Opinion court terme : positive
Opinion moyen terme : positive

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Cette analyse a été élaborée par Day By Day et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2026 à 05:35:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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