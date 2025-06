Euronext: nouveau partenariat avec Clearstream information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 09:41









(CercleFinance.com) - Euronext a annoncé lundi avoir signé un nouveau partenariat avec Clearstream, la filiale de Deutsche Börse, afin de développer ses métiers de gestion de collatéraux, notamment sur les opérations de pension livrée ('repo').



L'opérateur boursier paneuropéen explique que cette collaboration vise à consolider les infrastructures de sa branche de compensation Euronext Clearing en intégrant des services répondant aux besoins croissants des acteurs des marchés européens et internationaux.



Dans le cadre de l'accord, Clearstream agira en qualité d'agent tripartite indépendant, en charge de la sélection, de l'évaluation et de la substitution des collatéraux, tout en veillant au respect des critères d'éligibilité.



Clearstream assurera par ailleurs les services de règlement et de conservation, la publication réglementaire ainsi que le soutien aux objectifs de gestion des risques et de liquidité.



Le lancement de cette nouvelle offre est prévu pour novembre 2025.



Euronext précise que ce partenariat s'inscrit dans sa stratégie visant à soutenir les marchés de capitaux européens en proposant des infrastructures post-marché robustes, évolutives et efficaces à l'échelle du continent.





