Euronext limite son recul après ses résultats et l'annonce de rachats d'actions

Euronext cède 0,5% à 173,4 EUR et surperforme ainsi légèrement la tendance à Paris, où le CAC 40 lâche 1%, au lendemain de la publication de résultats records au titre du 3e trimestre 2026, accompagnée de l'annonce d'un programme de rachat d'actions.

Une publication supérieure aux attentes...

Le groupe a engrangé un bénéfice net ajusté en croissance de 32%, à 223,2 MEUR, soit 2,21 EUR par action, et un EBITDA ajusté en hausse de 31,6%, à 364,2 MEUR, faisant ressortir une marge en amélioration de 3,3 points, à 66,5%.

Le chiffre d'affaires et les revenus de l'opérateur boursier paneuropéen ont bondi de 24,9% sur un an, à 547,4 MEUR, portés par le dynamisme des activités de négociation, l'intégration d'Euronext Athènes et la diversification de ses métiers.

Ces performances s'avèrent ainsi supérieures au consensus, qui anticipait un BPA ajusté de 2,08 EUR et un EBITDA ajusté de 343,9 MEUR, soit une marge de 65,1%, pour un chiffre d'affaires et des revenus de 528,6 MEUR.

"Ces résultats confirment la solidité de notre activité diversifiée et la mise en oeuvre constante de notre plan stratégique Innover pour la croissance 2027", commente son CEO et président du directoire, Stéphane Boujnah

Fort de cette performance et d'une maîtrise rigoureuse de ses dépenses, Euronext a abaissé sa prévision de charges opérationnelles pour l'ensemble de l'année en cours à 760 MEUR, contre 770 MEUR précédemment.

Le groupe a également annoncé le lancement, à compter du 9 novembre, d'un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 350 MEUR, soit environ 2% de son capital, qui sera réalisé au cours des 12 prochains mois.

... et saluée par les analystes de KBC et d'ING

"Euronext publie un trimestre très solide, au cours duquel les activités liées aux volumes ont largement bénéficié de la hausse des volumes de transactions et de la volatilité des marchés, permettant au chiffre d'affaires de dépasser nettement les attentes", constate KBC.

"L'intégration d'Euronext Athens contribue positivement aux résultats, tandis que le prochain moteur d'expansion, le lancement du modèle européen de dépositaire central de titres (CSD) d'Euronext, est déjà en place depuis le 21 septembre", ajoute la banque belge.

Saluant également l'annonce du programme de rachat d'actions, rendue possible par la poursuite du désendettement, avec un ratio dette nette/EBITDA désormais ramené à 1,1 fois, KBC réaffirme sa recommandation "accumuler" et son objectif de cours de 150 EUR sur Euronext.

"Euronext a réalisé son meilleur trimestre depuis son introduction en Bourse, annoncé un programme de rachat d'actions de 350 MEUR et revu à la baisse ses prévisions de dépenses opérationnelles pour 2026", salue également ING, qui maintient sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 194 EUR.