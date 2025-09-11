Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort

Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext ENX.PA au CAC 40 .FCHI , indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance
TEPRF.PA en est exclu.
Euronext ENX.PA a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax ABVX.PA et d'Exail Technologies EXA.PA à l'indice SBF 120 .SBF120 , tandis que Esso ESSF.PA et OVH OVH.PA en sont exclus.
Ces changements seront effectifs à compter du 22 septembre, précise le communiqué d'Euronext.
