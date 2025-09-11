 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40 Index (10x)
7 840,50
+0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort
information fournie par Reuters 11/09/2025 à 18:40

Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext ENX.PA au CAC 40 .FCHI , indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance

TEPRF.PA en est exclu.

Euronext ENX.PA a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax ABVX.PA et d'Exail Technologies EXA.PA à l'indice SBF 120 .SBF120 , tandis que Esso ESSF.PA et OVH OVH.PA en sont exclus.

Ces changements seront effectifs à compter du 22 septembre, précise le communiqué d'Euronext.

(Rédigé par)

Valeurs associées

ABIVAX
71,7000 EUR Euronext Paris -2,85%
CAC 40
7 823,52 Pts Euronext Paris +0,80%
ESSO
97,0000 EUR Euronext Paris -1,12%
EURONEXT
137,6000 EUR Euronext Paris +0,73%
EXAIL TECHNOLOGIES
116,0000 EUR Euronext Paris +5,45%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
OVHCLOUD
11,2800 EUR Euronext Paris +1,53%
Pétrole Brent
66,41 USD Ice Europ -1,76%
Pétrole WTI
62,46 USD Ice Europ -1,99%
SBF 120
5 928,32 Pts Euronext Paris +0,80%
TELEPERFORMANCE
63,6200 EUR Euronext Paris +0,79%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
A lire aussi

  • Un rayon de produits capillaires L'Oréal dans un grand magasin parisien. (Crédit: L. Grassin / )
    L'Oréal, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du jeudi 11 septembre 2025 -
    information fournie par AOF 11.09.2025 18:15 

    (AOF) - L'Oréal (- 1,11% à 383,85 euros) Le groupe de cosmétiques a livré une cinquième séance de suite en territoire négatif. Le titre progresse toutefois de près de 13% depuis le 1er janvier. AOF - EN SAVOIR PLUS Points clés - Leader mondial des cosmétiques, ... Lire la suite

  • Salon Hyvolution à Paris
    Vallourec remporte un contrat allant jusqu'à 1 milliard de dollars auprès de Petrobras
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:14 

    Vallourec a annoncé jeudi avoir remporté un contrat pouvant aller jusqu'à un milliard de dollars (855,87 millions d'euros) auprès du groupe public pétrolier brésilien Petrobras pour la fourniture de produits et services OCTG (Oil Country Tubular Goods) destinés ... Lire la suite

  • L'indice boursier allemand DAX est représenté à la bourse de Francfort
    L'Europe termine dans le vert, la BCE opte pour le statu quo
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:13 

    par Diana Mandia Les Bourses européennes ont terminé en hausse jeudi après que la Banque centrale européenne (BCE) a, sans surprise, laissé ses taux directeurs inchangés, estimant que l'économie du bloc restait en bonne santé. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,80% à ... Lire la suite

