Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort

Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext ENX.PA au CAC 40 .FCHI , indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance

TEPRF.PA en est exclu.

Euronext ENX.PA a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax ABVX.PA et d'Exail Technologies EXA.PA à l'indice SBF 120 .SBF120 , tandis que Esso ESSF.PA et OVH OVH.PA en sont exclus.

Ces changements seront effectifs à compter du 22 septembre, précise le communiqué d'Euronext.

