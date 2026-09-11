Euronext dévoile des changements dans les indices

Le Conseil Scientifique des Indices de l'opérateur boursier paneuropéen a dévoilé plusieurs changements au sein des indices de la Bourse de Paris.

Aucune entrée ni sortie n'est prévue pour les indices CAC 40, CAC Next 20 et CAC Large 60. En revanche, Interparfums et Verallia vont sortir du SBF 120 au profit d'Inventiva et Genfit. En parallèle, les mêmes sociétés sortiront du CAC Mid 60, toujours au profit d'Inventiva et Genfit.

Les changements seront effectifs dès la séance du lundi 21 septembre. La prochaine revue du Conseil Scientifique des Indices aura lieu le 10 décembre prochain.