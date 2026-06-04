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Euronext bien orienté, des propos d'UBS en soutien
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 15:17

Euronext grimpe de près de 4% vers 140,5 EUR ce jeudi, soutenu par des propos positifs d'UBS, qui réaffirme sa recommandation d'achat sur le titre avec un objectif de cours maintenu à 175 EUR, une cible offrant un potentiel de hausse de 29% par rapport au dernier cours de clôture.

Se demandant si le marché ne sous-estime pas le potentiel bénéficiaire d'Euronext, la banque suisse estime qu'un redressement des volumes et une expansion de l'activité CSD ( Central Securities Depository ) pourraient entraîner d'importants relèvements des anticipations et une revalorisation du groupe boursier paneuropéen.

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