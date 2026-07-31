Euronext accroît de près de 20% son BPA ajusté au 2e trimestre

Euronext publie un bénéfice net ajusté de 245 MEUR ( 19,9%) et un BPA ajusté de 2,42 EUR ( 19,8%) au titre du 2e trimestre 2026, ainsi qu'un EBITDA ajusté de 360 MEUR ( 21,1%) et une marge d'EBITDA ajustée de 66,1% ( 2,3 points), sur fond d'une croissance à deux chiffres sur tous les segments d'activité.

Les charges d'exploitation sous-jacentes, hors D&A, s'élevaient à 184,4 MEUR ( 9,5%). Cette augmentation par rapport au 2e trimestre 2025 reflète l'impact des acquisitions et des investissements de croissance, conformément aux prévisions de coûts d'Euronext.

Le chiffre d'affaires sous-jacent du groupe de Bourses paneuropéen a augmenté de 16,9% à 544,4 MEUR, les revenus non liés au volume représentant 58% du total et couvrant ainsi 170% des charges d'exploitation sous-jacentes hors D&A.

Principale source de revenus non liée aux volumes, l'activité "solutions de données et marchés de capitaux" a atteint 193,8 MEUR ( 17,2%), portée par la consolidation d'Admincontrol et d'Euronext Athènes, et soutenue par un nouvel élan des marchés primaires et des solutions avancées de données.

Concernant les revenus liés au volume, ceux des marchés FICC (revenus fixes, changes et matières premières) ont augmenté de 12,3%, tandis que ceux des marchés actions ont grimpé de 24,9%, soutenus notamment par la volatilité persistante des marchés, la forte croissance des ETF et le dynamisme d'Euronext Athènes.

"Euronext a obtenu des résultats records avec une croissance à deux chiffres sur tous les segments d'activité. La forte performance, tant dans les activités liées au volume que dans les autres, a confirmé la pertinence de notre modèle économique diversifié", commente le CEO Stéphane Boujnah.