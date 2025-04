Eurofins: une acquisition en Espagne finalisée information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 08:42









(CercleFinance.com) - Eurofins Scientific annonce la finalisation réussie de l'acquisition des activités de diagnostic clinique de Synlab en Espagne et le transfert de ces activités au groupe français de services de bio-analyse, qui ont eu lieu le 31 mars.



Les activités acquises comprennent des services de tests de diagnostic clinique, y compris des services de génétique et d'anatomopathologie, fournis dans tout le pays, pour un chiffre d'affaires d'environ 140 millions d'euros en 2024.



Avec cette acquisition, le réseau de laboratoires de diagnostic clinique et de points de collecte de sang d'Eurofins en Espagne aura la capacité de servir plus de 10 millions de patients et de traiter plus de 100 millions d'analyses de laboratoire par an.





