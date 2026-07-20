Eurofins se renforce en Amérique du Nord par une acquisition

Eurofins Scientific indique avoir conclu un accord avec Element Materials Technology pour acquérir son activité de services d'analyse dans le domaine des sciences de la vie en Amérique du Nord, pour une valeur d'entreprise de 400 MUSD.

L'activité en question comprend une gamme de prestations d'analyse pour les produits biopharmaceutiques, l'environnement et l'agroalimentaire, assurées par un réseau de 27 laboratoires et sites.

Elle emploie environ 750 personnes (en équivalent temps plein) et devrait générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 150 MUSD en 2026, avec une rentabilité comparable à la moyenne du groupe.

Cette acquisition, qui s'inscrit dans la stratégie d'Eurofins visant à allouer prioritairement ses capitaux à ses activités coeur de métier, renforcera la présence géographique du réseau de laboratoires du groupe dans certaines régions clés des Etats-Unis et du Canada, où Eurofins était historiquement sous-représenté.

"Cette acquisition pourra s'appuyer sur notre plateforme de laboratoires performante, numérisée et ayant bénéficié d'investissements importants, afin d'offrir un niveau de service inégalé à nos clients à travers le continent", commente le CEO d'Eurofins, Gilles Martin.

La transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment à l'obtention des autorisations réglementaires, et devrait être finalisée au 4e trimestre 2026.