(CercleFinance.com) - Eurofins rechute de -4% sous les 54,9E, pour un N-ième test (le 6ème) d'un support oblique moyen terme depuis le 4 octobre.

Il s'agit également de la base du corridor 56/54E avec une possible glissade vers 52E (testé le 13 septembre) puis 51,2E (support des 15 août et 2 septembre)





Valeurs associées EUROFINS SCIENTIFIC 55,28 EUR Euronext Paris -2,02%