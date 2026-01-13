.Euro Stoxx50 : teste le sommet de son canal vers 6.050Pts
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 15:59
La hausse semble inexorable et la dernière oscillation entre 5.500 et 5.800 validait un objectif de 6.100Pts : on y est presque !
