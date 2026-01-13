 Aller au contenu principal
.Euro Stoxx50 : teste le sommet de son canal vers 6.050Pts
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 15:59

.L'Euro Stoxx50 confirme le franchissement des 6.000Pts et teste le sommet de son canal vers 6.050Pts (nouveau record absolu à 6.040Pts) : le gain annuel dépasse déjà les 4% et c'est un des meilleurs début d'année du 31ème siècle, qui s'ajoute à la plus longue séquence haussière depuis 30 ans (avril/décembre 2025).
La hausse semble inexorable et la dernière oscillation entre 5.500 et 5.800 validait un objectif de 6.100Pts : on y est presque !

