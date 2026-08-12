Euro-Stoxx50 : 8ème zénith historique intraday, à 6.575

L'Euro-Stoxx50 enchaîne une 9ème séance de hausse sur une série de 10 (dans des volumes anémiques) et inscrit un 8ème zénith historique (intraday) consécutif, à 6.575Pts, soit un gain de 6% depuis le 29 juillet.

Après un épisode stagnation de 1 mois entre 6.200 et 6.410, la sortie de corridor validait un potentiel de 210Pts : il n'en manque plus que 35, soit environ 0,5%... avec des valorisations qui atteignent des sommets, et un ratio advance/decline une fois de plus négatif (de 1/3 contre 2/3), ce qui n'est pas très sain, mais cela a cessé depuis longtemps de constituer un signal de prudence pour les acheteurs.