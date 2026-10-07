Eurazeo va acquérir une participation majoritaire dans MIYA Water

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information fournie par Boursorama avec Media Services•07.10.2026•12:21•
La suppression de cet amendement proposé par le gouvernement n'est toutefois que provisoire, le texte devant être rediscuté dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 13 octobre. Dénoncée par certains parlementaires comme "antisociale", les députés ont rejeté ...
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