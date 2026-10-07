information fournie par Reuters • 07/10/2026 à 08:22

Eurazeo va acquérir une participation majoritaire dans MIYA Water

Eurazeo SE EURA.PA :

* EURAZEO A CONCLU UN ACCORD EN VUE DE L’ACQUISITION D’UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS MIYA WATER

* OPÉRATION À TRAVERS EURAZEO PLANETARY BOUNDARIES FUND (EPBF)

Texte original [https://tinyurl.com/yfat4dz6]

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(Rédaction de Gdansk)