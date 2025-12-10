 Aller au contenu principal
CAC 40
8 038,19
-0,18%
Eurazeo, Safran, Medincell... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris
information fournie par AOF 10/12/2025 à 09:02

(AOF) - Argan

Argan a signé un bail en état futur d'achèvement avec Jung Logistique pour la réalisation d'un nouvel ensemble logistique de 30 000 mètres carrés, à Tournan-en-Brie (Seine et Marne). L'entrepôt sera composé de quatre grandes cellules de stockage de 7 200 mètres chacune. Le site sera équipé de la solution Aut0nom, l'entrepôt produisant sa propre énergie. Une centrale de 400kWc dédiée à l'autoconsommation de Jung Logistique sera installée en toiture. Cette dernière sera complétée par des batteries de stockage d'une capacité de 300kWc.

Eurazeo

Eurazeo, via le fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF), va acquérir une participation majoritaire dans Water Direct, le premier fournisseurs britannique de solutions alternatives d'approvisionnement en eau pour les secteurs public et privé. Water Direct propose une gamme de services essentiels, comme le transport d'eau potable par camion-citerne, la logistique et la fourniture d'eau en vrac et en bouteille…

Figeac Aéro

Au premier semestre de l'exercice 2025/2026, Figeac Aéro enregistre un chiffre d'affaires de 215,3 millions d'euros, en croissance organique de 9,6% (+7,7% en données publiées), contre 200 millions d'euros au premier semestre 2024/2025. L'activité est tirée par les activités Aéro, avec une belle croissance de la quasi-totalité des programmes Airbus et du moteur LEAP, qui bénéficie du redressement des volumes du 1B équipant les 737 de Boeing, et par les activités défense & énergie.

Fnac Darty

Fnac Darty a conclu un accord avec le Trustee du fonds de pension Comet au Royaume-Uni avec Canada Life UK pour assurer entièrement les passifs du régime via un buy-in intégrale de 330 millions de livres sterling. Le communiqué de presse du groupe indique que cette transaction garantit les avantages à long terme de tous les bénéficiaires du régime en transférant le risque financier lié aux paiements futurs à un assureur de premier plan.

Groupe Partouche

Sur son exercice 2025 clos le 31 octobre, le produit brut des jeux de Groupe Partouche s'est élevé à 748,3 millions d'euros, en hausse de 5,1%. En France, la société a profité d'une fréquentation en hausse de 4,9%, pour un produit brut des jeux de 5,2%, à 669,4 millions d'euros. A l'international, le produit brut des jeux a augmenté de 3,5%, à 78,9 millions d'euros. De son côté, sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires total consolidé s'est élevé à 460,2 millions d'euros, en progression de 6%.

Innelec Multimedia

La société dédiée à la distribution dans l'univers du jeu vidéo, à la fabrication d'accessoires et à l'animation et la valorisation de licence.

JCDecaux / Carrefour / Carmila

JCDecaux SE, numéro un mondial de la communication extérieure, Carrefour, Carmila et Unlimitail annoncent la mise en place d'un partenariat stratégique pour développer et déployer une offre DOOH (Publicité digitale sur écrans) indoor au cœur des galeries des centres commerciaux, ainsi qu'une offre OOH (Publicité traditionnelle) et DOOH outdoor sur les parcours extérieurs des visiteurs jusqu'aux entrées des galeries, en France puis en Espagne. Cet accord a pour ambition de faire du retail media un moteur de croissance encore plus efficace pour les enseignes partenaires et les marques.

Medincell

Sur le semestre clos le 30 septembre, Medincell a vu sa perte nette se creuser en passant de 14,568 à 16,078 millions d'euros. En revanche, le résultat opérationnel s'est légèrement amélioré, même s'il est toujours négatif à hauteur de 6,612 millions d'euros, contre -7,529 millions d'euros un an plus tôt. Enfin, le chiffre d'affaires a progressé de 34,66%, pour s'établir à 11,608 millions d'euros.

Nexans

"En réponse à des articles récemment parus dans des médias locaux chypriotes au sujet du projet Great Sea Interconnector, Nexans réaffirme qu'il poursuit l'exécution du projet conformément à ses obligations contractuelles et en ligne avec les étapes définies avec son client. Dans des projets de cette nature et de cette envergure, ces étapes peuvent être ajustées au fil du temps. Depuis le lancement du projet Great Sea Interconnector, Nexans continue d'accompagner son client et a reçu des paiements substantiels ayant permis la fabrication du câble Great Sea Interconnector", a réagi Nexans.

Prismaflex

Le spécialiste de la fabrication industrielle de panneaux d'affichage et de l'impression numérique grand format livrera ses résultats du premier semestre.

Safran

Safran a conclu un accord définitif avec Kingswood Capital Management, en vue de la cession de Safran Passenger Innovations (SPI), la division du groupe spécialisée dans les solutions de divertissement et de connectivité à bord des avions. SPI génère environ 460 millions de dollars de chiffre d'affaires et emploie environ 740 collaborateurs sur trois sites (deux aux Etats-Unis et un en Allemagne). Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

Viridien

Viridien a annoncé un programme de retraitement sismique sur le bloc 22 au large de l'Angola afin de soutenir le prochain cycle d'octroi de licences. Les données haut de gamme apporteront des informations précieuses sur les structures encore peu explorées le long de la zone charnière atlantique, dans le prolongement des champs de Cameia et Golfinho. Les premiers résultats seront connus au premier trimestre 2026 et les produits finaux au troisième ou quatrième trimestre 2026.

Valeurs associées

ARGAN
62,9000 EUR Euronext Paris -0,47%
CARMILA
16,6600 EUR Euronext Paris -0,12%
CARREFOUR
13,5200 EUR Euronext Paris +0,45%
EURAZEO
54,1500 EUR Euronext Paris -0,64%
FIGEAC AERO
11,2000 EUR Euronext Paris -4,68%
FNAC DARTY
29,1500 EUR Euronext Paris +2,28%
INNELEC MULTIMEDIA
3,3200 EUR Euronext Paris 0,00%
JCDECAUX
15,2600 EUR Euronext Paris -0,65%
MEDINCELL
26,2000 EUR Euronext Paris -1,06%
NEXANS
124,4000 EUR Euronext Paris +0,89%
PARTOUCHE
18,1000 EUR Euronext Paris -1,36%
PRISMAFLEX INTL
7,2500 EUR Euronext Paris +0,69%
SAFRAN
294,9000 EUR Euronext Paris +0,03%
VIRIDIEN
90,4000 EUR Euronext Paris +0,17%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 10/12/2025 à 09:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

