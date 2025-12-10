Fnac Darty cède le fonds de retraite au Royaume-Uni
"Cette transaction garantit les avantages à long terme de tous les bénéficiaires du régime en transférant le risque financier lié aux paiements futurs à un assureur de premier plan", explique le distributeur de biens électroniques, électroménagers et culturels.
"Cela constitue une étape majeure de réduction des risques pour Fnac Darty, offrant une plus grande visibilité sur les coûts associés et renforçant ainsi sa position de liquidité à long terme", poursuit le groupe français.
Selon les termes de l'accord avec le Trustee, cette opération n'a aucun impact significatif sur la position de trésorerie de Fnac Darty. Les prestations pour les bénéficiaires du régime restent inchangées dans le cadre de l'accord.
Valeurs associées
|28,9000 EUR
|Euronext Paris
|+1,40%
