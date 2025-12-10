 Aller au contenu principal
Fnac Darty cède le fonds de retraite au Royaume-Uni
information fournie par Zonebourse 10/12/2025 à 09:37

Fnac Darty annonce avoir conclu un accord avec le Trustee du fonds de pension Comet au Royaume-Uni avec Canada Life UK pour assurer entièrement les passifs du régime via un buy-in intégral de 330 millions de livres sterling.

"Cette transaction garantit les avantages à long terme de tous les bénéficiaires du régime en transférant le risque financier lié aux paiements futurs à un assureur de premier plan", explique le distributeur de biens électroniques, électroménagers et culturels.

"Cela constitue une étape majeure de réduction des risques pour Fnac Darty, offrant une plus grande visibilité sur les coûts associés et renforçant ainsi sa position de liquidité à long terme", poursuit le groupe français.

Selon les termes de l'accord avec le Trustee, cette opération n'a aucun impact significatif sur la position de trésorerie de Fnac Darty. Les prestations pour les bénéficiaires du régime restent inchangées dans le cadre de l'accord.

