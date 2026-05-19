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Eurazeo prend une participation majoritaire dans Nextron Systems
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 18:20

Eurazeo SE EURA.PA :

* INVESTIT DANS NEXTRON SYSTEMS, ACTEUR ALLEMAND DE LA CYBERSÉCURITÉ

* SIGNATURE D'UN ACCORD EN VUE D'ACQUÉRIR UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS NEXTRON SYSTEMS

Texte original nNDL9J8HQV Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdansk)

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