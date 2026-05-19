Eurazeo prend une participation majoritaire dans Nextron Systems

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La gestion de l'affaire des laits infantiles a révélé des "lacunes" de l'Etat français et des industriels, et celles-ci doivent être "impérativement prises en compte dans la perspective de futures crises", pointe mardi un rapport parlementaire. Cette affaire avait ...
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Deux ans et demi après son adoption, les députés ont adopté mardi la révision de la loi de programmation militaire 2024-2030 approuvant 36 milliards d'euros supplémentaires dans un contexte marqué par les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. Le projet de loi ...
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information fournie par Zonebourse•19.05.2026•19:05•
Il y a un paradoxe cocasse dans la couverture médiatique des marchés financiers. Les actions font la une, les cryptomonnaies font le buzz, mais c'est le marché obligataire qui fait vraiment peur aux banquiers centraux, aux ministres des finances et aux gérants ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•19.05.2026•18:59•
Le groupe de luxe Chanel a publié mardi un chiffre d'affaires en hausse pour 2025, renouant avec la croissance grâce à la demande en Europe et dans les Amériques, malgré un contexte de ralentissement du marché mondial du luxe. Son chiffre d'affaires a atteint 19,3 ...
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