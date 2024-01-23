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Eurazeo - le fonds Nov Santé actions non cotées investit dans Oncodesign services
information fournie par Reuters23/01/2024 à 09:03

Eurazeo SE EURA.PA :

* LE FONDS NOV SANTÉ ACTIONS NON COTÉES INVESTIT DANS ONCODESIGN SERVICES

* ANNONCE UNE PRISE DE PARTICIPATION MINORITAIRE D'UN MONTANT DE 22 MEUR DANS LE GROUPE ONCODESIGN SERVICES AUX CÔTÉS DE SES DIRIGEANTS ET D'ERES IV SLP, GÉRÉ PAR EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE EQUITY (FRANCE) ET CONSEILLÉ PAR ELYAN PARTNERS

* CETTE TRANSACTION S'INSCRIT DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION DE LA SOCIÉTÉ NÉERLANDAISE ZOBIO

Pour plus de détails, cliquez sur EURA.PA

(Rédaction de Gdańsk)

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