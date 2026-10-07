Eurazeo investit dans Miya Water pour lutter contre les pertes d'eau potable

Eurazeo, à travers son Eurazeo Planetary Boundaries Fund (EPBF), a conclu un accord en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Miya Water (Miya), l'un des leaders mondiaux de l'efficacité hydrique et de la réduction des eaux non facturées ("Non-Revenue Water" ou NRW). Les NRW désignent l'eau produite mais perdue avant d'atteindre le consommateur en raison de fuites, de vols ou d'erreurs de comptage.

Les fondateurs de Miya, aux côtés de l'équipe de direction, continueront de piloter stratégiquement l'entreprise et resteront des co-investisseurs significatifs aux côtés d'EPBF. Cette opération constitue le quatrième investissement d'EPBF. La réalisation de la transaction reste soumise aux conditions habituelles.

Eurazeo accompagnera la croissance de Miya à travers une stratégie active de création de valeur visant à renforcer l'entreprise et sa performance, structurer davantage son organisation et mener des acquisitions ciblées sur un marché encore fragmenté. L'équipe EPBF entend également soutenir l'expansion internationale de Miya sur de nouveaux marchés.

Cet investissement incarne la stratégie de buyout à impact d'Eurazeo, qui consiste à accompagner des leaders européens des solutions environnementales dans leur développement à l'international.

L'eau au coeur des investissements de demain

A ce titre, l'eau s'impose comme l'un des grands thèmes d'investissement des prochaines décennies dans les secteurs des infrastructures et de l'environnement, sous l'effet combiné du vieillissement des réseaux, de la pression croissante sur les ressources et de l'accélération du changement climatique.

En aidant les opérateurs à améliorer l'efficacité de leurs réseaux et à réduire les pertes d'eau, Miya contribue directement à la résilience et à la durabilité d'infrastructures essentielles, tout en répondant à un besoin structurel appelé à mobiliser des investissements considérables à long terme.

Miya propose des solutions permettant aux opérateurs de réseaux d'eau de réduire significativement les volumes d'eaux non facturées et d'optimiser la gestion des ressources, générant des bénéfices opérationnels et financiers significatifs. Depuis sa création en 2007, l'entreprise a conduit plus de 200 projets sur cinq continents, démontrant son expertise technique et son savoir-faire dans des régions aussi diverses que l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et du Sud, les Caraïbes, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique Sud.

Chaque année, les NRW représentent environ 126 milliards de m³, soit un volume suffisant pour couvrir les besoins annuels en eau de centaines de millions de personnes. Cette inefficacité constitue à la fois un gaspillage considérable de ressources et un défi économique majeur pour les opérateurs de réseaux d'eau dans le monde entier. Le marché mondial des solutions visant à réduire ces pertes est estimé à près de 50 milliards d'euros par an, offrant d'importantes perspectives de croissance à des acteurs tels que Miya.