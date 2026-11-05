* Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
* Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
* Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
* Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre jeudi à la Bourse de Paris et en Europe :
* JCDECAUX JCDX.PA a fait état mercredi d'une croissance organique de son chiffre d'affaires de 6,6% au troisième trimestre, supérieure à ses prévisions, portée par la croissance à deux chiffres de ses activités numériques et par la progression de ses trois segments, sur fond d'impact positif de la Coupe du Monde de la Fifa 2026.
* LEGRAND LEGD.PA et AIR FRANCE-KLM AIRF.PA doivent publier leurs résultats respectifs jeudi avant l'ouverture de la Bourse.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL5N46G1RH
(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)
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