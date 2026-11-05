Bouygues : bénéfice net divisé par 2 sur neuf mois mais objectif de rentabilité annuel relevé

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le géant Bouygues, présent dans la construction, les travaux publics ou les télécommunications, a enregistré un bénéfice net divisé par deux (-55 %) sur les neuf premiers mois de 2026, à 306 millions d'euros, en raison de la dépréciation de la participation dans TF1, mais relève son objectif de rentabilité annuel, a-t-il annoncé jeudi.

Son chiffre d'affaires sur neuf mois a légèrement reculé de 0,1 % à 41,6 milliards d'euros.

Le bénéfice net a souffert de la décision d'enregistrer une dépréciation comptable de 569 millions d’euros de la participation de Bouygues SA dans TF1, qui "fait suite à l’annonce par TF1 d’un quatrième trimestre consécutif de recul prononcé des revenus de publicité linéaire", explique le groupe dans son communiqué.

Bouygues relève en revanche son objectif de rentabilité sur l'année, visant un résultat opérationnel courant des activités (ROCA) "en légère hausse", contre un maintien attendu précédemment, selon son communiqué.

Le groupe a affiché une légère hausse (+2,4 %) de sa rentabilité opérationnelle sur neuf mois, à 1,86 milliard d'euros, grâce à sa filiale de services et d'énergie Equans, et à Bouygues Construction dans une moindre mesure, précise t-il.

Le chiffre d'affaires en très légère baisse sur neuf mois s'explique par un recul de celui d'Equans (-2 %) sur neuf mois qui avait souffert d'un "démarrage un peu lent" en début d'année mais s'est amélioré au troisième trimestre, et par la chute de celui de TF1 (-9 %), compensés par une légère hausse de la division construction et de Bouygues Telecom (+2 %).